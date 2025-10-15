İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    TƏBİB xarici vətəndaşlara da xidmət göstərəcək

    TƏBİB xarici vətəndaşlara da xidmət göstərəcək

    Digər
    • 15 oktyabr, 2025
    • 12:05
    TƏBİB xarici vətəndaşlara da xidmət göstərəcək

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) ölkə vətəndaşları ilə yanaşı əcnəbilərə də xidmət göstərməyi hədəfləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Birliyin Strateji İnkişaf Departamentinin rəhbəri Murad Mirzəyev Bakıda keçirilən II Azərbaycan Sağlamlıq Turizmi Konfransında bildirib.

    "Bu gün xəstəxanalarımızda vətəndaşlarımıza xidmət göstərmək üçün kifayət qədər yaxşı imkanlar var. Bununla yanaşı, biz artıq növbəti mərhələdə əcnəbilərə də xidmət göstərməyi hədəfləyirik. Bu istiqamətdə ilk addımlar atılıb və ölkədə turizm konsepsiyasının hazırlanması ilə bağlı işlər görülüb. Dövlət Turizm Agentliyi ilə birgə Tədbirlər Plan hazırlanıb və artıq icra edilir. Biz hədəf ölkələri araşdırmışıq. Gələn ilin martında hədəf ölkələrdən bir qrup medagent və turoperator ölkəmizə dəvət ediləcək", - deyə o qeyd edib.

    TƏBİB: Азербайджан готов принять иностранных пациентов в рамках развития медицинского туризма
    TABIB to extend services to foreign nationals

