Suriyada silah anbarında güclü partlayış baş verib

    • 09 oktyabr, 2025
    • 02:48
    Suriyanın paytaxtı Dəməşq ətrafında silah anbarında güclü partlayış baş verib.

    "Report"un Suriya İnsan Haqlarını Müşahidə Qrupuna istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə Rif-Dəməşq əyalətində Sabina dəyirmanı yaxınlığında qeydə alınıb.

    Yerli sakinlərin sözlərinə görə, partlayış əhali arasında təşviş yaradıb. Hadisə yerinə təcili yardım maşınları gəlib, lakin tələfat və dağıntıların həcmi barədə məlumat yoxdur.

    Hazırda partlayışın səbəbləri araşdırılır.

    В Дамаске прогремел мощный взрыв на оружейном складе

