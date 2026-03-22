    Saatlıda mübahisə qanla bitib

    • 22 mart, 2026
    • 23:03
    Saatlıda mübahisə qanla bitib

    Saatlı rayon sakini həmkəndlisi tərəfindən qətlə yetirilib.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Fətəlikənd kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, kənd sakini, 1976-cı il təvəllüdlü Abdullayev Rövşən Sədyar oğlu mübahisə zəminində həmkəndlisi tərəfindən bıçaqlanıb.

    Yaralı Saatlı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Söhbətov Rizvan Məmmədağa oğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Saatlı sakini Qətl törədilib
    Спор в Саатлы закончился поножовщиной

