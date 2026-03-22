Спор в Саатлы закончился поножовщиной

Житель Саатлинского района был убит своим односельчанином.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Фаталикенд Саатлинского района.

Так, на почве конфликта житель села Ровшан Садьяр оглы Абдуллаев, 1976 года рождения, получил ножевое ранение, нанесенное его односельчанином.

Пострадавшего доставили в Центральную районную больницу Саатлы, однако спасти его не удалось.

По факту ведется расследование.