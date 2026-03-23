İranda işıq problemi olmayacaq
Region
- 23 mart, 2026
- 04:12
İran əhalinin ehtiyaclarını ödəmək üçün kifayət qədər elektrik enerjisinə malikdir və insanlar bu məsələ ilə bağlı narahat olmamalıdırlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın energetika naziri Abbas Əliabadi açıqlama verib.
"İranda elektrik enerjisi istehsalı artıqdır və insanlar bu barədə narahat olmamalıdırlar", - deyə o əlavə edib.
Onun fikrincə, ölkənin infrastrukturuna edilən hücumlar İran xalqının özünə edilən hücumdur.
