В Иране не будет проблем с электричеством
В регионе
- 23 марта, 2026
- 03:49
Иран располагает достаточными объемами электроэнергии для удовлетворения потребностей населения, и людям не следует беспокоиться по этому поводу.
Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Ирана Аббас Алиабади.
"Иране производство электроэнергии является избыточным, и людям не стоит беспокоиться по этому поводу", - добавил он.
По его мнению, атаки на инфраструктуру страны являются атакой на сам иранский народ.
