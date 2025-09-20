İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    KİV: Tramp Suriya Prezidenti və Ukrayna lideri ilə görüşməyi planlaşdırır

    Digər
    • 20 sentyabr, 2025
    • 20:14
    KİV: Tramp Suriya Prezidenti və Ukrayna lideri ilə görüşməyi planlaşdırır

    Ağ Ev ABŞ prezidenti Donald Trampın Suriya Ərəb Respublikasının keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraa və Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə ikitərəfli danışıqlar keçirməsini planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Wall Street Journal" (WSJ) mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qəzetin yazdığına görə, Tramp ikinci prezidentlik müddətində ilk dəfə BMT-nin baş katibi Antonio Quterreşlə də görüşə bilər. Mümkün görüşlərin tarixləri hələ açıqlanmayıb.

    Sentyabrın 16-da ABŞ dövlət katibi Marko Rubio bəyan edib ki, Tramp Zelenski ilə gələn həftə BMT Baş Assambleyasının (GA) 80-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsinin keçiriləcəyi Nyu-Yorkda görüşə bilər.

    WSJ: Трамп планирует встретиться с президентом Сирии и Зеленским

    Son xəbərlər

    21:02

    Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatının finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    20:59
    Video

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında ruandalı həmkarı ilə görüşündən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    20:55
    Foto

    Badminton Federasiyasının rəsmisi MDB Oyunlarına qatılacaq idmançıların hazırlıq prosesini izləyib

    Fərdi
    20:54

    Haaqada etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qaz və su şırnaqlarından istifadə edilib

    Digər
    20:30

    Demokratlar Trampla görüş tələb ediblər

    Digər ölkələr
    20:29
    Foto

    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin ikinci günündən - FOTOREPORTAJ

    Formula 1
    20:26
    Foto

    Xankəndidə Uşaq İncəsənət Festivalı qaliblərinin konserti keçirilib

    İncəsənət
    20:20
    Foto

    Xankəndidə ilk Şəhər Günü geniş konsert proqramı və atəşfəşanlıqla başa çatıb

    Mədəniyyət siyasəti
    20:14

    KİV: Tramp Suriya Prezidenti və Ukrayna lideri ilə görüşməyi planlaşdırır

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti