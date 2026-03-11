İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İsmayıl Serageldin Hörmüz boğazının bağlanmasının qlobal nəticələri barədə xəbərdarlıq edib

    Digər
    • 11 mart, 2026
    • 15:54
    İsmayıl Serageldin Hörmüz boğazının bağlanmasının qlobal nəticələri barədə xəbərdarlıq edib

    Hörmüz boğazının blokadası dünya iqtisadiyyatı üçün ciddi nəticələrə səbəb ola bilər - vəziyyət neftin qiymətinin artması ilə məhdudlaşmayacaq, əhəmiyyətli inflyasiya və qlobal tənəzzül riskləri mövcuddur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Bakıda keçirilən mətbuat konfransında Dünya Bankının keçmiş vitse-prezidenti İsmayıl Serageldin bəyan edib.

    Xəbər yenilənir

    İsmayıl Serageldin Hörmüz boğazı
    Экс-глава ВБ предупредил о глобальных последствиях блокировки Ормузского пролива

