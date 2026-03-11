İsmayıl Serageldin Hörmüz boğazının bağlanmasının qlobal nəticələri barədə xəbərdarlıq edib
Digər
- 11 mart, 2026
- 15:54
Hörmüz boğazının blokadası dünya iqtisadiyyatı üçün ciddi nəticələrə səbəb ola bilər - vəziyyət neftin qiymətinin artması ilə məhdudlaşmayacaq, əhəmiyyətli inflyasiya və qlobal tənəzzül riskləri mövcuddur.
"Report"un məlumatına görə, bunu Bakıda keçirilən mətbuat konfransında Dünya Bankının keçmiş vitse-prezidenti İsmayıl Serageldin bəyan edib.
Xəbər yenilənir
Son xəbərlər
16:27
Azər Qasımlıya hökm oxunubHadisə
16:26
Foto
"Azərbaycan Kinosu: Yığcam Ensiklopediya (1898 – 2025) kitabının təqdimat mərasimi keçirilibMədəniyyət
16:25
İran futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etməyəcəkFutbol
16:24
Davor Ştefanek: "Həsən Əliyev ən çətin rəqibim olub"Fərdi
16:14
Azərbaycanda dövlət şirkəti ləğv olunurİnfrastruktur
16:14
Aleksis Makallister "Liverpul"dan ayrılmaq istəyirFutbol
16:10
"FIFA Series – 2026" turnirinin Azərbaycandakı oyunlarına bilet satışı başlayıbFutbol
16:06
İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilirDigər
16:06