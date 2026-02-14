İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    İlham Əliyev Münxendə Bundestaqın xarici siyasət komitəsinin sədri ilə görüşüb

    Digər
    • 14 fevral, 2026
    • 13:19
    İlham Əliyev Münxendə Bundestaqın xarici siyasət komitəsinin sədri ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 14-də Münxendə Bundestaqın xarici siyasət komitəsinin sədri Armin Laşetlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, söhbət zamanı dövlət başçısı Armin Laşetlə görüşləri məmnunluqla xatırlandı.

    Armin Laşet Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılması ilə bağlı Vaşinqtonda əldə edilmiş nailiyyətlər münasibətilə İlham Əliyevə təbriklərini çatdırıb.

    Prezident İlham Əliyev təbriklərə görə minnətdarlığını bildirdi, sülhün əldə olunmasının bütövlükdə regionun inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini dedi.

    Görüşdə Azərbaycanın regional sülh və əməkdaşlıq təşəbbüsləri barədə söhbət açıldı.

    Azərbaycanla Almaniya arasında ikitərəfli əlaqələrin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi-ticari, enerji və digər sahələrdə inkişaf etdiyi vurğulandı.

    Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın oynadığı mühüm rola toxunuldu, parlamentlərarası əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ikitərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.

    Görüşdə Azərbaycanın dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqda oynadığı rol vurğulandı, bu təcrübənin beynəlxalq çərçivədə bölüşülməsinin əhəmiyyəti qeyd edildi.

    Münxen Təhlükəsizlik Konfransı Azərbaycan Almaniya İlham Əliyev
    Foto
    Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с председателем комитета Бундестага по внешней политике

    Son xəbərlər

    13:50

    Fon der Lyayen: Avropa daha müstəqil olmalıdır

    Digər ölkələr
    13:50

    Dövlət Agentliyi "Azərişıq"da rəqabət qanunvericiliyinin pozulması ehtimallarını araşdırır

    Energetika
    13:50

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 final mərhələsinin görüşləri keçiriləcək

    Fərdi
    13:48

    Azərbaycanda 18 hotelin ulduz kateqoriyası ləğv olunub - EKSKLÜZİV

    Turizm
    13:47

    Çin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatmasına kömək etmək üçün xüsusi nümayəndə göndərib

    Digər ölkələr
    13:41
    Foto

    Bakıda "Sevgililər günü" - FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    13:39

    Luka Modriç A Seriyasının tarixinə düşüb

    Futbol
    13:32

    Van İ: Tayvanı Çindən ayırmaq cəhdləri ABŞ ilə ciddi münaqişəyə səbəb ola bilər

    Digər ölkələr
    13:26

    Biləsuvarda transformatorda baş verən qəza aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti