İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib
- 15 sentyabr, 2025
- 13:24
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 15-də Şuşada ICESCO-nun Baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malikini qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı Prezidentin Mətbuat Xidməti yayıb.
