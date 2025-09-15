İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib

    Digər
    • 15 sentyabr, 2025
    • 13:24
    İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 15-də Şuşada ICESCO-nun Baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malikini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı Prezidentin Mətbuat Xidməti yayıb.

    Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО
    President Ilham Aliyev receives ICESCO Director General

    Son xəbərlər

    14:03

    "Kəpəz" müstəqillik illərində mininci rəsmi oyununu keçirib

    Futbol
    13:59

    Kreml: Rusiya-ABŞ-Ukrayna sammitinin təşkili məsələsində irəliləyiş yoxdur

    Digər ölkələr
    13:57

    Mikayıl Cabbarov dünya çempionatında medal qazanan güləşçiləri təbrik edib

    Fərdi
    13:57

    Kristine Qriqoryan: Ermənistan üçün demokratiya ilə bağlı xarici siyasi risklər aktualdır

    Region
    13:53

    Qriqoryan: Ermənistan milli təhlükəsizlik strategiyasını təkmilləşdirməlidir

    Region
    13:53

    "Formula 1" komandasının rəhbəri Bakıda yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlarına əmindir

    Formula 1
    13:51

    Azərbaycan Rusiyadan buğda alışını 5 dəfə azaldıb

    ASK
    13:50

    Azərbaycan Bolqarıstan və İraqda kəşfiyyat işlərinin aparılması imkanını öyrənib

    Energetika
    13:48
    Foto

    Laçında bir neçə məktəbdə Bilik Günü qeyd olunub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti