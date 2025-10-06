İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Fazil Mustafaya sui-qəsddə təqsirləndirilən şəxsin oğlunun məhkəməsi başlayıb

Digər

• 06 oktyabr, 2025

• 14:43

    • 06 oktyabr, 2025
    • 14:43
    Fazil Mustafaya sui-qəsddə təqsirləndirilən şəxsin oğlunun məhkəməsi başlayıb

    Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafaya sui-qəsdə görə ömürlük həbs cəzası almış Azər Səricanovun oğlu Əbülfəz Səricanovun məhkəməsi başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbinə Məmmədzadənin sədrlik etdiyi prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.

    Daha sonra cinayət işinin məhkəmə baxışına verilməsi barədə qərar qəbul olunub.

    Qeyd edək ki, adıçəkilən şəxs Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən həbs olunub.

    Ə.Səricanova Cinayət Məcəlləsinin 28.277-ci (dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin həyatına sui-qəsd etməyə hazırlıq) maddəsi ilə ittiham verilib.

    O, DTX-də başlanılmış cinayət işi üzrə bir neçə dövlət və ictimai xadimin həyatına sui-qəsd hazırlığında təqsirləndirilir.

