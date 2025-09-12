İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Ermənistan "Qərb-2025" təlimlərinə qoşulmayıb

    Ermənistan Qərb-2025 təlimlərinə qoşulmayıb

    Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) tərəfdaşlarının da dəvət olunmasına baxmayaraq Rusiya və Belarusun "Qərb-2025" təlimlərində iştirak etmir.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Aram Torosyan bildirib.

    Bildirilirdi ki, təlimlərə KTMT, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər tərəfdaş dövlətlərin hərbçiləri cəlb olunub.

    Bu gün başlayan təlimlər sentyabrın 16-dək davam edəcək.

