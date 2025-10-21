İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Digər
    • 21 oktyabr, 2025
    • 20:28
    Ermənistan Prokurorluğu Acapaxyana daha sərt cəza verilməsini tələb edir

    Ermənistan Prokurorluğu Erməni apostol kilsəsinin Şirak yeparxiyasının rəhbəri arxiyepiskop Mikael Acapaxyana qarşı hökmdən apellyasiya şikayəti verib.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun vəkilləri məlumat yayıb.

    Onların sözlərinə görə, Prokurorluq Apellyasiya Məhkəməsindən Acapaxyanın birinci instansiya məhkəməsinin hökmü ilə çıxardığı 2 il əvəzinə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edir.

    Xatırladaq ki, Acapaxyan oktyabrın 3-də 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

    Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении Аджапахяна

