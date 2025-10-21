Ermənistan Prokurorluğu Acapaxyana daha sərt cəza verilməsini tələb edir
Ermənistan Prokurorluğu Erməni apostol kilsəsinin Şirak yeparxiyasının rəhbəri arxiyepiskop Mikael Acapaxyana qarşı hökmdən apellyasiya şikayəti verib.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun vəkilləri məlumat yayıb.
Onların sözlərinə görə, Prokurorluq Apellyasiya Məhkəməsindən Acapaxyanın birinci instansiya məhkəməsinin hökmü ilə çıxardığı 2 il əvəzinə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edir.
Xatırladaq ki, Acapaxyan oktyabrın 3-də 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
