İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Ərdoğan: Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan və Gürcüstanın da bütün imkanları səfərbər edilib

    Digər
    • 12 noyabr, 2025
    • 15:58
    Ərdoğan: Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan və Gürcüstanın da bütün imkanları səfərbər edilib

    Türkiyə ilə birlikdə Azərbaycan və Gürcüstanın da bütün imkanları səfərbər edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan AK Partiyanın Genişləndirilmiş Vilayət sədrləri iclasında deyib.

    O qeyd edib ki, qəzaya uğrayan təyyarənin qara qutusu tapılıb və incələmələrə başlanılıb: "19 şəhidin nəşini tapmışıq, sonuncunun tapılması istiqamətində işlər davam edir. Millətimizlə birlikdə azərbaycanlı qardaşlarımız və gürcü dostlarımızı da çox məyus edən bu faciəvi hadisəni bütün yönləri ilə araşdırırıq. Azərbaycanlı qardaşlarımız bütün dəstəyini göstərir".

    R.T.Ərdoğan xalqı dezinformasiyadan qaçmağa da çağırıb:

    "Vaxtaşırı bütün lazımi məlumatları ictimaiyyətlə rəsmi kanallar vasitəsilə bölüşürük, xalqımızı yalan, yarımçıq, rəsmi olmayan məlumatlara inanmamağa çağırıram. Şəhidlərimizin yaxınlarına, ailələrinə, türk millətinə başsağlığı verirəm. Ağrımızı bölüşən və başsağlığı verən ölkələrə də təşəkkür edirəm".

    Təyyarə qəzası Rəcəb Tayyib Ərdoğan

    Son xəbərlər

    16:16

    Putin Tokayevin səfər dəvətini qəbul edib

    Region
    16:16

    Niderlandlı baş məşqçi "Ayaks"a qayıtmaqdan imtina edib

    Futbol
    16:03
    Foto

    Zığ-Hövsan kanalizasiya kollektoru tikilir

    İnfrastruktur
    16:00

    "Bavariya" qapıçısı ilə müqavilə müddətinin uzadılmasına çalışır

    Futbol
    15:59
    Rəy

    İranda su qıtlığı: ölkəni bürüyən Urmiya faciəsi, Tehranın köçürülmə riski - ŞƏRH

    Analitika
    15:58
    Foto

    Göyçayda "Nar Festivalı" çərçivəsində "Aqrar Biznes Festivalı" keçirilib

    ASK
    15:58

    Ərdoğan: Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan və Gürcüstanın da bütün imkanları səfərbər edilib

    Digər
    15:56
    Foto

    "Yelo Bank" Xocavənddə yaşayan şəhid ailələrinə Zəfər sovqatı təqdim edib

    Maliyyə
    15:48

    Rüstəm Tahirov: "KOB-ların "yaşıl layihələr"i üçün tələblər onların imkanları ilə mütənasib olmalıdır"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti