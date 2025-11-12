Ərdoğan: Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan və Gürcüstanın da bütün imkanları səfərbər edilib
- 12 noyabr, 2025
- 15:58
Türkiyə ilə birlikdə Azərbaycan və Gürcüstanın da bütün imkanları səfərbər edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan AK Partiyanın Genişləndirilmiş Vilayət sədrləri iclasında deyib.
O qeyd edib ki, qəzaya uğrayan təyyarənin qara qutusu tapılıb və incələmələrə başlanılıb: "19 şəhidin nəşini tapmışıq, sonuncunun tapılması istiqamətində işlər davam edir. Millətimizlə birlikdə azərbaycanlı qardaşlarımız və gürcü dostlarımızı da çox məyus edən bu faciəvi hadisəni bütün yönləri ilə araşdırırıq. Azərbaycanlı qardaşlarımız bütün dəstəyini göstərir".
R.T.Ərdoğan xalqı dezinformasiyadan qaçmağa da çağırıb:
"Vaxtaşırı bütün lazımi məlumatları ictimaiyyətlə rəsmi kanallar vasitəsilə bölüşürük, xalqımızı yalan, yarımçıq, rəsmi olmayan məlumatlara inanmamağa çağırıram. Şəhidlərimizin yaxınlarına, ailələrinə, türk millətinə başsağlığı verirəm. Ağrımızı bölüşən və başsağlığı verən ölkələrə də təşəkkür edirəm".