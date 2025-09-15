Ərdoğan Bakının düşmən işğalından azad olunmasının ildönümünü ilə bağlı paylaşım edib
Digər
- 15 sentyabr, 2025
- 18:53
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "X" səhifəsində paylaşım edib.
"Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuri Killigil Paşanın və bütün qəhrəmanlarımızın xatirəsini ehtiramla yad edir, qardaş Azərbaycan xalqına salam və sevgilərimi çatdırıram", - paylaşımda bildirilir.
Can Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 15, 2025
Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/HSLym2p2dA
Son xəbərlər
20:12
Kobaxidze Xoştariyanı Rusiyadan maliyyələşməkdə ittiham edibRegion
20:08
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Explore Azerbaijan with IDEA" layihəsi fəaliyyətə başlayıbDaxili siyasət
20:05
NATO-nun "Şərq gözətçisi" əməliyyatı başlayıbDigər ölkələr
19:47
Foto
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində azərbaycanlılara qarşı cinayətlərlə bağlı sənədlər tədqiq edilibHadisə
19:43
Aİ və NATO Avropanın hava məkanının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini müzakirə edibDigər ölkələr
19:29
Ermənistanın maliyyə naziri və Dünya Bankının nümayəndəsi dövlət-özəl tərəfdaşlığını müzakirə edibRegion
19:19
Gəncədə mikroavtobus və minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
19:19
Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin həbs müddəti uzadılıbHadisə
19:15
Foto