    Ərdoğan Bakının düşmən işğalından azad olunmasının ildönümünü ilə bağlı paylaşım edib

    Digər
    • 15 sentyabr, 2025
    • 18:53
    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "X" səhifəsində paylaşım edib.

    "Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuri Killigil Paşanın və bütün qəhrəmanlarımızın xatirəsini ehtiramla yad edir, qardaş Azərbaycan xalqına salam və sevgilərimi çatdırıram", - paylaşımda bildirilir.

    Эрдоган поздравил Азербайджан с годовщиной освобождения Баку от вражеской оккупации

