Əhməd Əl Şaraa: İsraillə münasibətlərin normallaşdırılması hələ gündəmdə deyil
Digər
- 18 sentyabr, 2025
- 02:08
Suriya və İsrail hazırda ikitərəfli münasibətlərin normallaşdırılmasını müzakirə etmirlər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Suriya Ərəb Respublikasının keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraa bəyan edib.
Dəməşqdə jurnalistlərə açıqlama verən Əhməd Əl Şaraa qeyd edib ki, hazırda İsraillə sülh və normallaşma gündəmdə deyil. Bununla belə, o vurğulayıb ki, İsraillə təhlükəsizlik razılaşması Suriyanın hava məkanına və ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmət əsasında olmalıdır.
"Əgər müvəffəqiyyətli olarsa, təhlükəsizlik razılaşmaları digər razılaşmalar üçün də əsas ola bilər. İsraillə təhlükəsizlik razılaşması Suriyanın hava məkanına və ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmət əsasında olmalıdır".
Son xəbərlər
03:00
Tramp III Çarlza dəyərli hədiyyə veribDigər ölkələr
02:57
ABŞ-də atışmada yaralanan üç polis ölübDigər ölkələr
02:38
FES rəhbəri Trampın tənqidinə görə istefa verməyəcəyini bir daha açıqlayıbMaliyyə
02:08
Əhməd Əl Şaraa: İsraillə münasibətlərin normallaşdırılması hələ gündəmdə deyilDigər
01:22
UEFA Çempionlar Liqası: Daha 6 qarşılaşma baş tutubFutbol
01:00
"The Times": Britaniya bu həftəsonu Fələstini dövlət kimi tanıyacaqDigər ölkələr
00:47
Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistan qarşılıqlı müdafiə sazişi imzalayıblarDigər ölkələr
00:33
Liviya sahillərində qayıq batıb, 74 nəfərdən yalnız 13-ü sağ qalıbDigər ölkələr
00:07