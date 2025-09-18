İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    • 18 sentyabr, 2025
    • 02:08
    Əhməd Əl Şaraa: İsraillə münasibətlərin normallaşdırılması hələ gündəmdə deyil

    Suriya və İsrail hazırda ikitərəfli münasibətlərin normallaşdırılmasını müzakirə etmirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Suriya Ərəb Respublikasının keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraa bəyan edib.

    Dəməşqdə jurnalistlərə açıqlama verən Əhməd Əl Şaraa qeyd edib ki, hazırda İsraillə sülh və normallaşma gündəmdə deyil. Bununla belə, o vurğulayıb ki, İsraillə təhlükəsizlik razılaşması Suriyanın hava məkanına və ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmət əsasında olmalıdır.

    "Əgər müvəffəqiyyətli olarsa, təhlükəsizlik razılaşmaları digər razılaşmalar üçün də əsas ola bilər. İsraillə təhlükəsizlik razılaşması Suriyanın hava məkanına və ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmət əsasında olmalıdır".

    Ахмед аш-Шараа: Переговоры с Израилем могут дать результаты в ближайшие дни

