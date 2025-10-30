Bakıda üç nəfərin üzərinə çinar ağacı aşıb
- 30 oktyabr, 2025
- 11:26
Bakıda güclü külək nəticəsində çinar ağacı aşıb, üç nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Y.Məmmədəliyev küçəsi ev 7-nin qarşısında qeydə alınıb.
Hadisə nəticəsində Bakı şəhər sakinləri - 2004-cü il təvəllüdlü Nəzrin Müşfiq qızı Mikayılova, 1993-cü il təvəllüdlü Arif Şakiroviç Xoderev və 2002-ci il təvəllüdlü Ramil Ramis oğlu Hüseynov ağacın altında qalaraq xəsarət alıblar.
Onlara xəstəxanada ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıblar.
