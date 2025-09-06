İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Bakı-Quba yolunda yük maşını ilə sərnişin avtobusu toqquşub, iki nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər
    • 06 sentyabr, 2025
    • 09:41
    Bakı-Quba yolunda yük maşını ilə sərnişin avtobusu toqquşub, iki nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Bakı-Quba avtomobil yolunda  baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbilə bu gün səhər saat 07:30 radələrində Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına 2 şəxs (qadın və kişi) hospitalizasiya olunub. 

    TƏBİB-dən "Report"un yerli bürosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, müxtəlif bədən xəsarətləri alan pasiyentlərə Təcili tibbi yardım şöbəsində zəruri tibbi xidmətlər göstərilib

    Bakı-Quba avtomobil yolunun Sumqayıt şəhərindən keçən hissəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, sözügedən ərazidə sərnişin avtobusu ilə yük maşını toqquşub.

    İlkin ehtimallara görə, hadisəyə səbəb yük maşınının təkərinin partlaması olub.

    Hadisə nəticəsində yaralıların olduğu bildirilsə də, onların dəqiq sayı və vəziyyətləri barədə məlumat verilməyib.

    Qəza yük maşını Bakı-Quba yolu Sumqayıt
    Foto
    На трассе Баку-Губа столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    10:01

    BMT Baş Assambleyasının prezidenti: Azərbaycanın COP29 prezidentliyi qlobal dialoqu daha da dərinləşdirdi - MÜSAHİBƏ

    Digər
    10:00

    Azərbaycan nefti 2 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    09:59

    Paşinyanın təyyarəsi ilk dəfə Azərbaycan hava məkanından keçib

    Xarici siyasət
    09:58

    Azərbaycanda himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    09:57

    Daşkəsəndə mübahisə zəminində 2 nəfər bıçaqlanıb, saxlanılanlar var

    Hadisə
    09:45

    37 yaşlı Villianın yeni klubu müəyyənləşib

    Futbol
    09:41
    Foto

    Bakı-Quba yolunda yük maşını ilə sərnişin avtobusu toqquşub, iki nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər
    09:39

    Azərbaycandakı ev təsərrüfatlarında olan stolüstü kompüterlərin sayı 2,4 % azalıb

    İKT
    09:37

    Aİ rəsmiləri Vaşinqtonda Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti