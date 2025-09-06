Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Двое пострадали в столкновении грузовика с пассажирским автобусом на трассе Баку–Губа – ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 06 сентября, 2025
    • 10:22
    Двое пострадали в столкновении грузовика с пассажирским автобусом на трассе Баку–Губа – ОБНОВЛЕНО

    В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Баку–Губа сегодня около 07:30 утра в Больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра были госпитализированы два человека (женщина и мужчина).

    Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report, пострадавшим с различными травмами была оказана необходимая медицинская помощь в отделении скорой помощи.

    На участке автомобильной дороги Баку-Губа в Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает местное бюро Report, в аварии столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

    По предварительной версии, причиной инцидента стал разрыв шины грузовика.

    Информация о числе пострадавших и их состоянии уточняется.

