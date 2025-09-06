Двое пострадали в столкновении грузовика с пассажирским автобусом на трассе Баку–Губа – ОБНОВЛЕНО

В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Баку–Губа сегодня около 07:30 утра в Больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра были госпитализированы два человека (женщина и мужчина).

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report, пострадавшим с различными травмами была оказана необходимая медицинская помощь в отделении скорой помощи.

На участке автомобильной дороги Баку-Губа в Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает местное бюро Report, в аварии столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

По предварительной версии, причиной инцидента стал разрыв шины грузовика.

Информация о числе пострадавших и их состоянии уточняется.