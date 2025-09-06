Двое пострадали в столкновении грузовика с пассажирским автобусом на трассе Баку–Губа – ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 06 сентября, 2025
- 10:22
В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Баку–Губа сегодня около 07:30 утра в Больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра были госпитализированы два человека (женщина и мужчина).
Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report, пострадавшим с различными травмами была оказана необходимая медицинская помощь в отделении скорой помощи.
На участке автомобильной дороги Баку-Губа в Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает местное бюро Report, в аварии столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
По предварительной версии, причиной инцидента стал разрыв шины грузовика.
Информация о числе пострадавших и их состоянии уточняется.
Последние новости
13:12
Грузия пригласила международную миссию наблюдателей на выборы 4 октябряДругие страны
13:09
Фото
АПБА: Причиной массового отравления в Астаре стала домашняя едаЗдоровье
13:02
В Лондоне произошел пожар в бывшей штаб-квартире BBCДругие страны
13:00
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозыДругие
12:55
Председатель МЕФП: Цены на поминальную трапезу в мечети Тезепир выше, чем в других местахРелигия
12:35
Фото
В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
12:29
Байру решил сыграть ва-банк - АНАЛИТИКААналитика
12:24
Фото
Азербайджан расширяет медиапартнерство с КитаемМедиа
12:06