    Babək rayonunda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    • 11 sentyabr, 2025
    • 10:11
    Babək rayonunda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) Babək rayonunda avtomobil qəzası olub, üç nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Naxçıvan-Ordubad magistral yolunda baş verib.

    Qəza zamanı 72-BF-163 dövlət nömrə nişanlı "VAZ 2107" və 67-AA-032 dövlət nömrə nişanlı "NAZ-Lifan" markalı avtomobillər toqquşub. 

    Hadisə nəticəsində xəsarət alan 1987-ci il təvəllüdlü Novruzov Orxan Nüsrət oğlu, Əkbərov Səfər Mahmut oğlu və 1989-cu il təvəllüdlü Rzayev Rahib Elxan oğlu Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır. 

