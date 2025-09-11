Babək rayonunda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var
Digər
- 11 sentyabr, 2025
- 10:11
Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) Babək rayonunda avtomobil qəzası olub, üç nəfər xəsarət alıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Naxçıvan-Ordubad magistral yolunda baş verib.
Qəza zamanı 72-BF-163 dövlət nömrə nişanlı "VAZ 2107" və 67-AA-032 dövlət nömrə nişanlı "NAZ-Lifan" markalı avtomobillər toqquşub.
Hadisə nəticəsində xəsarət alan 1987-ci il təvəllüdlü Novruzov Orxan Nüsrət oğlu, Əkbərov Səfər Mahmut oğlu və 1989-cu il təvəllüdlü Rzayev Rahib Elxan oğlu Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
