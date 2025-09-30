İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını alqışlayır

    • 30 sentyabr, 2025
    • 11:48
    Azərbaycan Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını alqışlayır

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza bölgəsində münaqişəyə son qoyulması üçün hərtərəfli planın elan edilməsini alqışlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

    Paylaşımda qeyd edilib:

    "Biz ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən Qəzza münaqişəsinə son qoyulması üçün hərtərəfli planın elan edilməsini alqışlayırıq.

    Davamlı və ədalətli sülh səmimi öhdəlik, qarşılıqlı etimad və beynəlxalq hüquqa hörmət tələb edir.

    Əsirlər və girovların mübadiləsi, əhalinin humanitar ehtiyaclarının qarşılanması etimadın yaradılması və gərginliyin azaldılması yolu ilə uzunmüddətli sabitliyə və siyasi nizamlanmaya yol açmaq üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir.

    Yalnız dialoq və xoşməramlılıq yolu ilə iki dövlətli həllin əsasını təşkil edən uzunmüddətli nizamlanmaya nail olmaq olar".

    Азербайджан приветствует мирный план Трампа по Газе
    Azerbaijan welcomes Trump's peace plan on Gaza

