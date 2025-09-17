İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Zelenski və Trampın Nyu-York görüşünə hazırlıq aparılır

    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 19:17
    Zelenski və Trampın Nyu-York görüşünə hazırlıq aparılır

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və ABŞ lideri Donald Trampın komandaları gələn həftə Nyu-Yorkda liderlərin görüşünün təşkili üzərində işləyirlər.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə V.Zelenski Avropa Parlamentinin prezidenti Roberta Metsola ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    "Komandalarımız görüşümüzün baş tutması üçün işləyirlər", - Ukrayna lideri vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 23-dən 30-dək Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası keçiriləcək. Yüksək Səviyyəli Həftədə BMT-yə üzv olan bir sıra ölkələrin prezidentləri, hökumət və XİN başçıları iştirak edəcəklər.

    Ənənəyə uyğun olaraq, tədbirin əvvəlində Braziliya Prezidenti Luis İnasio Lula da Silva giriş nitqi söyləyəcək, daha sonra isə ABŞ Prezidenti Donald Tramp çıxış edəcək.

    Zelenski Tramp Nyu-York
    Ведется подготовка встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

    Son xəbərlər

    19:26
    Foto

    İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə məşğulluq məsələləri müzakirə olunub

    Sosial müdafiə
    19:22

    Ukrayna ABŞ ilə təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    19:21

    "PostEurop" Baş Assambleyasını gələn il Azərbaycanda keçirilməsini təklif edib

    İKT
    19:17

    Zelenski və Trampın Nyu-York görüşünə hazırlıq aparılır

    Digər ölkələr
    19:16
    Foto

    Azərbaycan və Almaniya birgə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər

    Biznes
    19:11

    Zelenski: Ukrayna üçün qarşıda iki plan var

    Digər ölkələr
    18:56

    Ukrayna Prezidenti: Rusiya qoşunlarının Sumı əməliyyatı uğursuz oldu

    Digər ölkələr
    18:54

    Kobaxidze: Avropanın bəzi səfirlikləri Gürcüstanda radikalizmi qızışdırır

    Region
    18:48

    Putin Modi ilə Hindistana səfərə hazırlığı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti