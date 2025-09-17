Ведется подготовка встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

Команды президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа работают над организацией встречи лидеров на следующей неделе в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сообщил в ходе пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой.

"Наши команды работают над тем, чтобы получилось нам встретиться", - подчеркнул украинский лидер.

Отметим, что с 23 по 30 сентября в Нью-Йорке будет проходить 80-я сессия Генассамблеи ООН. В Неделе высокого уровня примут участие президенты и главы правительств и МИД ряда стран-членов ООН.

По традиции, в начале мероприятия президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва произнесет вступительную речь, а затем выступит президент США Дональд Трамп.