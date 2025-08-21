Haqqımızda

Ukrayna ABŞ-yə ildə 10 milyon dron istehsalını nəzərdə tutan saziş imzalamağı təklif edib

Ukrayna ABŞ-yə ildə 10 milyon dron istehsalını nəzərdə tutan saziş imzalamağı təklif edib Ukrayna ABŞ-yə beş il ərzində ildə 10 milyon dron istehsalını nəzərdə tutan 50 milyard dollar dəyərində saziş bağlamağı təklif edib.
Digər ölkələr
21 avqust 2025 11:38
Ukrayna ABŞ-yə ildə 10 milyon dron istehsalını nəzərdə tutan saziş imzalamağı təklif edib

Ukrayna ABŞ-yə beş il ərzində ildə 10 milyon dron istehsalını nəzərdə tutan 50 milyard dollar dəyərində saziş bağlamağı təklif edib.

“Report” Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

"Dronlara gəlincə: hazırladığımız 50 milyard dollarlıq drone deal (saziş - red.) ABŞ tərəfinə təklif edilib: 5 il, ildə 10 milyon dron. Bu, böyük bir proqramdır. Yəqin ki, müharibədən sonra həyata keçiriləcək", - o bildirib.

Bundan əlavə, Ukrayna Prezidenti qeyd edib ki, bu ilin dekabr ayının sonunda və ya gələn ilin yanvar-fevral aylarında uzaqmənzilli "Flaminqo" qanadlı raketinin kütləvi istehsalına başlanacaq.

"Bu, hələlik malik olduğumuz ən uğurlu raketdir. O, 3000 kilometr məsafə qət edir, bu önəmlidir", - o əlavə edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Zelenskyy proposes deal for 50 million drones with US
Rus versiyası Зеленский: Украина предложила США производство 10 млн дронов в год в течение 5 лет

Ən vacib xəbərlər

İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib
21 avqust 2025 11:59
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi