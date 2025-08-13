Haqqımızda

Zelenski: Alyaskada danışıqların əsas nöqtəsinin atəşkəs olacağına ümid edirik

Zelenski: Alyaskada danışıqların əsas nöqtəsinin atəşkəs olacağına ümid edirik Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putinlə Donald Tramp arasında Alyaskada danışıqların əsas nöqtəsinin atəşkəs olacağına ümid etdiyini bildirib.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 19:06
Zelenski: Alyaskada danışıqların əsas nöqtəsinin atəşkəs olacağına ümid edirik

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putinlə Donald Tramp arasında Alyaskada danışıqların əsas nöqtəsinin atəşkəs olacağına ümid etdiyini bildirib.

"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bunu o, Almaniya kansleri Fridrix Mertslə Trampın da iştirak etdiyi Avropa ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının Ukrayna üzrə videokonfransının yekunlarına dair birgə mətbuat konfransında deyib.

"Biz Alyaskada görüş haqqında danışdıq. Ümid edirik ki, danışıqların əsas məqamı atəşkəs olacaq", - Zelenski bildirib.

Qeyd edək ki, onlayn görüş Mertsin təşəbbüsü ilə Berlində keçirilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Президент Украины надеется, что главным пунктом переговоров на Аляске будет прекращение огня

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi