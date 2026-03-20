Zelenski ABŞ-də keçiriləcək görüşün əsas mövzularını açıqlayıb
- 20 mart, 2026
- 21:40
ABŞ-də planlaşdırılan Ukrayna-Amerika ikitərəfli görüşündə danışıqlar, təhlükəsizlik və Kiyevə əlavə dəstək ilə bağlı bütün məsələlər nəzərdən keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkədəki səhifəsində yazıb.
Onun sözlərinə görə, əsas mövzulardan biri Rusiya tərəfi ilə mümkün üçtərəfli görüşə hazırlıq olacaq. Ukrayna amerikalı tərəfdaşlarından onun həyata keçirilməsi üçün dəqiq vaxt cədvəlləri və ya heç olmasa təxmini tarixlər alacağını gözləyir.
Ukrayna lideri həmçinin Vaşinqtonun Rusiya enerji təchizatına qoyulan məhdudiyyətləri yumşaltmaq qərarı fonunda ABŞ ilə sıx koordinasiyanın davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Onun qiymətləndirməsinə görə, bu, əlavə risklər yaradır, çünki Rusiyanın gəlirini və müvafiq olaraq cəbhədəki imkanlarını artırır.
Zelenski həmçinin bildirib ki, görüş zamanı müharibənin sonu, gələcək təhlükəsizlik zəmanətləri və Ukraynanın bərpası ilə bağlı ikitərəfli sənədlər üzərində iş davam etdiriləcək. O bildirib ki, danışıqlar qrupu bu sənədlərin konkret parametrlərini dəqiqləşdirmək niyyətindədir.
Ukrayna tərəfinin ABŞ-də müzakirə etmək niyyətində olduğu praktik məsələlər arasında Zelenski sənədlərin statusunu, üçtərəfli danışıqlar formatının davam etdirilməsi üçün əlavə parametrləri, Kiyevin "Patriot" sistemi üçün raketlər aldığı PURL təşəbbüsünü, eləcə də müvafiq proqramın və dron müqaviləsinin davam etdirilməsini vurğulayıb.