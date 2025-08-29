    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Yermak: Ukrayna Rusiya ilə liderlər səviyyəsində danışıqlara hazırdır

    Digər ölkələr
    • 29 avqust, 2025
    • 22:30
    Yermak: Ukrayna Rusiya ilə liderlər səviyyəsində danışıqlara hazırdır

    Ukrayna Prezidenti Aparatının rəhbəri Andriy Yermak Nyu Yorkda ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkoff ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yermak "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Əsas prioritet real diplomatiyanın təşviqi və bütün razılaşmaların həyata keçirilməsini təmin etməkdir", - o vurğulayıb.

    Tərəflər Vaşinqton sammitində əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsini və diplomatiya sahəsində gələcək səylərin əlaqələndirilməsini, həmçinin Kiyevə son irimiqyaslı raket və dron hücumunu müzakirə ediblər.

    Ukrayna tərəfi ABŞ Prezidenti Donald Trampın və tərəfdaşlarının davamlı sülhə nail olmaq üçün qəti qərarını dəstəklədiyini vurğulayıb və sülh təşəbbüslərinə görə Vaşinqtona minnətdarlığını bildirib. Lakin Yermak qeyd edib ki, bu təşəbbüslərin hər biri Rusiya tərəfindən bloklanır.

    Rəsmi Kiyev liderlər səviyyəsində birbaşa danışıqlara hazır olduğunu təsdiqləyib və real sülhə nail olmaq üçün Rusiyaya qlobal təzyiqin zəruriliyinə əmin olduğunu bildirib.

    ABŞ   Ukrayna   Andriy Yermak  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Ермак на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность Украины к переговорам с РФ на уровне лидеров

    Son xəbərlər

    23:09

    Cavid Hüseynov: Süni intellekt sahəsində universal savadlılıq artıq zərurətdir

    İKT
    22:52

    İsrail: Qəzzada fələstinli İŞİD lideri zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    22:45

    Türkiyədə təyyarə qəzaya uğrayıb, xəsarət alan var

    Region
    22:30
    Foto

    Yermak: Ukrayna Rusiya ilə liderlər səviyyəsində danışıqlara hazırdır

    Digər ölkələr
    22:28

    "Neftçi" evdə "Turan Tovuz"a məğlub olub

    Futbol
    22:23

    Macarıstan Aİ-nin Rusiyanın Kiyevə raket zərbələrini pisləyən bəyanatını dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    22:20

    ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan və Ermənistanla imzalanmış sənədləri dərc edib

    Xarici siyasət
    21:57
    Foto

    Bakıda Türkiyənin Zəfər bayramı qeyd olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:50

    Azərbaycan – ABŞ anlaşma memorandumunun qüvvədə qalacağı müddət açıqlanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti