Yermak: Ukrayna Rusiya ilə liderlər səviyyəsində danışıqlara hazırdır
- 29 avqust, 2025
- 22:30
Ukrayna Prezidenti Aparatının rəhbəri Andriy Yermak Nyu Yorkda ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkoff ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yermak "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Əsas prioritet real diplomatiyanın təşviqi və bütün razılaşmaların həyata keçirilməsini təmin etməkdir", - o vurğulayıb.
Tərəflər Vaşinqton sammitində əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsini və diplomatiya sahəsində gələcək səylərin əlaqələndirilməsini, həmçinin Kiyevə son irimiqyaslı raket və dron hücumunu müzakirə ediblər.
Ukrayna tərəfi ABŞ Prezidenti Donald Trampın və tərəfdaşlarının davamlı sülhə nail olmaq üçün qəti qərarını dəstəklədiyini vurğulayıb və sülh təşəbbüslərinə görə Vaşinqtona minnətdarlığını bildirib. Lakin Yermak qeyd edib ki, bu təşəbbüslərin hər biri Rusiya tərəfindən bloklanır.
Rəsmi Kiyev liderlər səviyyəsində birbaşa danışıqlara hazır olduğunu təsdiqləyib və real sülhə nail olmaq üçün Rusiyaya qlobal təzyiqin zəruriliyinə əmin olduğunu bildirib.