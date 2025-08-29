    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Ермак на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность Украины к переговорам с РФ на уровне лидеров

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 19:45
    Ермак на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность Украины к переговорам с РФ на уровне лидеров

    Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Нью-Йорке со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Как передает Report, об этом написал Ермак в соцсети X.

    "Ключевым приоритетом является продвижение реальной дипломатии и обеспечение выполнения всех договоренностей", -  подчеркнул Ермак.

    Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на вашингтонском саммите, и координацию дальнейших усилий в сфере дипломатии, а также недавнюю массированную ракетно-беспилотную атаку на Киев.

    Украинская сторона заявила о поддержке твердой решимости президента США Дональда Трампа и партнеров в достижении прочного мира и выразила благодарность Вашингтону за мирные инициативы. Однако, как отметил Ермак, "каждая из них блокируется Россией".

    Киев подтвердил готовность к прямым переговорам на уровне лидеров и выразил уверенность в необходимости глобального давления на Россию для достижения реального мира.

    Украина   США   Стив Уиткофф   Россия  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Yermak: Ukrayna Rusiya ilə liderlər səviyyəsində danışıqlara hazırdır

    Последние новости

    23:09

    В Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар

    В регионе
    22:43

    Украина назвала членство в ЕС основой системы будущих гарантий безопасности

    Другие страны
    22:38

    В США предложили новые визовые ограничения для китайских журналистов

    Другие страны
    22:19

    Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:59

    Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:54

    Определены сферы сотрудничества между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:34
    Фото

    Показания обвиняемого на предварительном следствии в очередной раз подтвердили, что Армения перебрасывала на некогда оккупированные территории Азербайджана оружие, боеприпасы и живую силу

    Внутренняя политика
    21:32

    Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

    Внешняя политика
    21:23

    Израиль заявил о ликвидации лидера палестинской ячейки ИГ в секторе Газа

    Другие страны
    Лента новостей