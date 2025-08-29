Ермак на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность Украины к переговорам с РФ на уровне лидеров

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Нью-Йорке со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Как передает Report, об этом написал Ермак в соцсети X.

"Ключевым приоритетом является продвижение реальной дипломатии и обеспечение выполнения всех договоренностей", - подчеркнул Ермак.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на вашингтонском саммите, и координацию дальнейших усилий в сфере дипломатии, а также недавнюю массированную ракетно-беспилотную атаку на Киев.

Украинская сторона заявила о поддержке твердой решимости президента США Дональда Трампа и партнеров в достижении прочного мира и выразила благодарность Вашингтону за мирные инициативы. Однако, как отметил Ермак, "каждая из них блокируется Россией".

Киев подтвердил готовность к прямым переговорам на уровне лидеров и выразил уверенность в необходимости глобального давления на Россию для достижения реального мира.