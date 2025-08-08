Haqqımızda

Yaponiyanın müdafiə naziri 10 il sonra ilk dəfə Cənubi Koreyaya səfər edə bilər

Digər ölkələr
8 avqust 2025 07:57
Yaponiyanın müdafiə naziri Hen Nakatani sentyabrın əvvəlində Cənubi Koreyaya səfər etməyi planlaşdırır.

"Report" "Yonhap"a istinadən xəbər verir ki, H. Nakatani bu barədə cənubi koreyalı həmkarı An Qyu-bək ilə keçirdiyi onlayn görüşdə məlumat verib.

Danışıqlar zamanı yapon naziri Seula səfər etmək niyyətində olduğunu bildirib. Səfər təsdiqlənərsə, bu, Yaponiya müdafiə nazirinin 2015-ci ildən bəri Cənubi Koreyaya ilk rəsmi ziyarəti olacaq.

Qeyd edək ki, Nakatani ötən ilin dekabrında Seula səfər etməyi planlaşdırmışdı, lakin ölkə daxilində vəziyyətin gərginləşməsi səfərin baş tutmasına mane olmuşdu.

