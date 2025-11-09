Yaponiyada 6,7 bal gücündə zəlzələ baş verib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    • 09 noyabr, 2025
    • 12:46
    Yaponiyanın şimal-şərqində 6,7 bal gücündə zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, zəlzələnin episentri İvate prefekturasının şərqində, ocağı isə 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Yaponiyanın şimal-şərq sahilləri üçün müvəqqəti sunami xəbərdarlığı edilib, lakin zəlzələdən bir neçə dəqiqə sonra xəbərdarlıq ləğv edilib.

    Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

