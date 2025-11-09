Yaponiyada 6,7 bal gücündə zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 09 noyabr, 2025
- 12:46
Yaponiyanın şimal-şərqində 6,7 bal gücündə zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, zəlzələnin episentri İvate prefekturasının şərqində, ocağı isə 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Yaponiyanın şimal-şərq sahilləri üçün müvəqqəti sunami xəbərdarlığı edilib, lakin zəlzələdən bir neçə dəqiqə sonra xəbərdarlıq ləğv edilib.
Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
