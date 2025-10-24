Yaponiya Rusiya ilə sülh müqaviləsi bağlamaq niyyətindədir
Digər ölkələr
- 24 oktyabr, 2025
- 10:42
Tokio Rusiya ilə sülh müqaviləsi bağlamağı planlaşdırır.
"Report" "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bunu Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiti parlamentdə bildirib.
"Hazırda Rusiya ilə münasibətlər gərgindir, lakin Yaponiya hökumətinin kursu ərazi problemini həll etmək və sülh müqaviləsi bağlamaqdır", - Baş nazir vurğulayıb.
