Премьер Японии: Токио намерен заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио намерен заключить мирный договор с Россией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом она заявила в парламенте.

"Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор", - подчеркнула премьер.