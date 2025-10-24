Премьер Японии: Токио намерен заключить мирный договор с Россией
Другие страны
- 24 октября, 2025
- 10:26
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио намерен заключить мирный договор с Россией.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом она заявила в парламенте.
"Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор", - подчеркнула премьер.
