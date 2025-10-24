Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Премьер Японии: Токио намерен заключить мирный договор с Россией

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 10:26
    Премьер Японии: Токио намерен заключить мирный договор с Россией

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио намерен заключить мирный договор с Россией.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом она заявила в парламенте.

    "Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор", - подчеркнула премьер.

    Yaponiya Rusiya ilə sülh müqaviləsi bağlamaq niyyətindədir

    Лента новостей