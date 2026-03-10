İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Vyetnamda yanacaq qıtlığı yaranıb

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 08:48
    Vyetnamda yanacaq qıtlığı yaranıb

    Vyetnam Ticarət Nazirliyi, İranla müharibənin səbəb olduğu təchizat fasilələri və qiymət artımları fonunda yanacaq qənaəti tədbirlərinin bir hissəsi olaraq yerli şirkətləri işçilərini evdən işləməyə təşviq etməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Vyetnam hökumətinin açıqlamasında bildirilir.

    Vurğulanıb ki, bu cür kəskin tədbirlərin görülməsinə səbəb Vyetnamın İrana qarşı Amerika-İsrail müharibəsinin başlamasından sonra yanacaq təchizatında fasilələri ən çox hiss edən ölkələrdən biri olmasıdır, çünki o, əsasən Yaxın Şərqdən enerji idxalından asılıdır.

    Vyetnam yanacaq ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Вьетнам призвал граждан работать из дома для экономии топлива из-за перебоев поставок
    Vietnam urges people to work from home to save fuel amid supply disruptions

    Son xəbərlər

    09:49

    "Araz-Naxçıvan" Azərbaycan çempionatlarında 20-ci dəfə böyük hesabla uduzub

    Futbol
    09:48

    FIS "Şahdağ"da keçirilməsi planlaşdırılan Dünya Kubokunun final mərhələsini təxirə salıb

    Fərdi
    09:39

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın PUA və raket hücumu zərərsizləşdirilir

    Digər ölkələr
    09:30

    Emin Həsənzadə: İrana 30 tona yaxın humanitar yardım göndərilib

    Daxili siyasət
    09:28

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" – "Liverpul" matçı ilə 1/8 final mərhələsi başlayır

    Futbol
    09:19

    Yevlaxda kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    09:19
    Foto

    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıb

    Xarici siyasət
    09:18

    Yaxın Şərqdəki vəziyyət WADA-nın Bakı simpoziumunun təxirə salınmasına səbəb olub

    Fərdi
    09:15

    Şəkidə 47 yaşlı qadın dəm qazından ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti