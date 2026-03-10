Vyetnamda yanacaq qıtlığı yaranıb
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 08:48
Vyetnam Ticarət Nazirliyi, İranla müharibənin səbəb olduğu təchizat fasilələri və qiymət artımları fonunda yanacaq qənaəti tədbirlərinin bir hissəsi olaraq yerli şirkətləri işçilərini evdən işləməyə təşviq etməyə çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Vyetnam hökumətinin açıqlamasında bildirilir.
Vurğulanıb ki, bu cür kəskin tədbirlərin görülməsinə səbəb Vyetnamın İrana qarşı Amerika-İsrail müharibəsinin başlamasından sonra yanacaq təchizatında fasilələri ən çox hiss edən ölkələrdən biri olmasıdır, çünki o, əsasən Yaxın Şərqdən enerji idxalından asılıdır.
