Вьетнам призвал граждан работать из дома ради экономии топлива из-за перебоев поставок на фоне войны с Ираном
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 08:15
Министерство торговли Вьетнама призвало местные компании рекомендовать своим сотрудникам работать из дома в рамках мер по экономии топлива на фоне перебоев с поставками и роста цен, вызванных войной с Ираном.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства Вьетнама, опубликованном со ссылкой на доклад Министерства промышленности и торговли.
Сообщается, что столь радикальные меры были предприняты потому, что Вьетнам оказался в числе стран, наиболее остро ощутивших перебои с поставками топлива после начала американо-израильской войны против Ирана, поскольку во многом зависит от импорта энергоносителей с Ближнего Востока.
