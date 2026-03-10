Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Вьетнам призвал граждан работать из дома ради экономии топлива из-за перебоев поставок на фоне войны с Ираном

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 08:15
    Вьетнам призвал граждан работать из дома ради экономии топлива из-за перебоев поставок на фоне войны с Ираном

    Министерство торговли Вьетнама призвало местные компании рекомендовать своим сотрудникам работать из дома в рамках мер по экономии топлива на фоне перебоев с поставками и роста цен, вызванных войной с Ираном.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства Вьетнама, опубликованном со ссылкой на доклад Министерства промышленности и торговли.

    Сообщается, что столь радикальные меры были предприняты потому, что Вьетнам оказался в числе стран, наиболее остро ощутивших перебои с поставками топлива после начала американо-израильской войны против Ирана, поскольку во многом зависит от импорта энергоносителей с Ближнего Востока.

    Вьетнам удаленная работа нефть экономия
