İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Venesiya Komissiyası Serbiyanın yeni məhkəmə qanunlarına rəy verəcək

    Digər ölkələr
    • 20 fevral, 2026
    • 15:57
    Venesiya Komissiyası Serbiyanın yeni məhkəmə qanunlarına rəy verəcək

    Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının Serbiyanın yeni məhkəmə qanunları ilə bağlı rəyi iyun plenar iclasına təqdim olunacaq.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Komissiya məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 2026-cı il 10 fevral tarixli məktubla Serbiya Respublikasının Milli Assambleyasının sədri xanım Ana Brnabiç Komissiyadan Prokurorluq, Ali Prokurorluq Şurası, yüksək texnologiyalar sahəsində cinayətkarlıqla mübarizədə dövlət orqanlarının təşkili və səlahiyyətləri, hakimlər, məhkəmələrin və prokurorluq orqanlarının yerləşdiyi yerlər və ərazi yurisdiksiyası haqqında qanunlarda dəyişiklik və əlavələrlə bağlı təcili rəy istəyib.

    Bu əsasda Komissiya rəyin müəyyən edilmiş müddətdə hazırlanacağını və 2026-cı ilin iyun ayında keçiriləcək Venesiya Komissiyasının plenar sessiyasında təsdiq üçün təqdim ediləcəyini bəyan edib.

    Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Serbiya parlamenti mübahisəli məhkəmə sistemi qanunları paketini qəbul edib. Yeni və dəyişdirilmiş qanunlar məhkəmələrin və prokurorluq orqanlarının ərazilərini və yurisdiksiyalarını, Prokurorların Ali Şurasını, həmçinin dövlət prokurorlarını və hakimləri əhatə edir.

    Məlumata görə, qəbul edilmiş dəyişikliklər faktiki olaraq bəzi prokurorları bu strukturdan kənarlaşdırmaqla Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Prokuraturasının (MCMP) fəaliyyətinə mane olacaq. Qanunlara əsasən, digər prokurorluq orqanlarında müvəqqəti ezamiyyətdə olan prokurorlar müəyyən edilmiş müddət ərzində əvvəlki ezam olunduqları prokurorluqlara qayıtmalı olacaqlar. Bu o deməkdir ki, hazırda cəmi 9 prokuroru olan MCMP ezamiyyətlərdə müvəqqəti işləyən 11 prokuroru itirəcək.

    Bu hadisədən sonra Avropa Komissiyası Serbiya rəhbərliyinə sözügedən qanunlar paketinin icrasını dayandırmaqla bağlı çağırış edib və bunun Aİ üzvlüyünə gedən yolda geri addım olduğu vurğulanıb. Eyni zamanda, Aİ tərəfindən Belqrada ayrılmış 1,6 milyard avro məbləğində kredit və qrant paketinin verilişinin dayandırıla biləcəyini açıqlayıb.

    Serbiya Avropa İttifaqı Venesiya komissiyası

    Son xəbərlər

    16:43

    Keçən il Azərbaycana gələn və ölkədən xaricə gedənlərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    16:42

    "Medianın İnkişafı Agentliyi" və "Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi" yenidən təşkil olunur

    Digər
    16:42

    Azərbaycanda yeni büdcə təşkilatları yaradılıb

    Maliyyə
    16:41

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin iki qurumu QSC-yə çevrilib

    Digər
    16:41

    Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 8 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    16:39

    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    16:39

    Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    16:37

    Azərbaycanda nikah və boşanmaların sayı azalıb

    Daxili siyasət
    16:35

    Ötən il Azərbaycanda 3170 əkiz, 117 üçəm doğulub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti