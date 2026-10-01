İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Ursula fon der Lyayen: Albaniya Aİ-ə üzvlük prosesidə öndə gedən ölkələrdən biridir

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2026
    • 17:06
    Ursula fon der Lyayen: Albaniya Aİ-ə üzvlük prosesidə öndə gedən ölkələrdən biridir

    Albaniya Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlük prosesidə öndə gedən ölkələrdən biridir.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen bunu Albaniyaya səfəri ilə bağlı paylaşımında bildirib.

    O, Qərbi Balkanlar üzrə səfərinə məhz bu ölkədən başlamaqdan məmnun olduğunu qeyd edib.

    Lyayen Albaniyanın Baş naziri Edi Ramanın ölkənin "Avropa arzusunu reallığa çevirmək üçün" səylə çalışdığını vurğulayıb.

    Fon der Leyenin sözlərinə görə, ölkənin Aİ-yə inteqrasiyası istiqamətində ədliyyədən ətraf mühitə qədər müxtəlif sahələrdə islahatlara diqqət yetirilməsi əsas əhəmiyyət daşıyır.

    O, həmçinin islahatlarla yanaşı, cəmiyyətlə güclü dialoqun qorunmasının vacibliyini qeyd edib.

    Ursula fon der Lyayen Avropa İttifaqı (Aİ) Albaniya
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    00:56

    Putin: Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti