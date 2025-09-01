Ukraynada sabiq spikerin qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
- 01 sentyabr, 2025
- 02:19
Ukrayna Ali Radasının sabiq spikeri Andrey Parubinin qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski teleqram kanalında məlumat yayıb.
"Ukraynanın daxili işlər naziri İqor Klimenko və Təhlükəsizlik Xidmətinin sədri Vasili Malyuk, Andrey Parubinin qətlində qətldə şübhəli bilinən şəxsin saxlanılması barədə məlumat verdilər", - Zelenski deyib. O, mövcud məlumatları cəmiyyətə təqdim etməyi də tapşırıb.
