Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия взят под стражу
Другие страны
- 01 сентября, 2025
- 02:11
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия взят под стражу. Продолжаются необходимые следственные действия.
Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия", - рассказал Зеленский.
Он также поручил представить обществу имеющуюся информацию. Ведь все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены.
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия взят под стражу
