    Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия взят под стражу

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 02:11
    Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия взят под стражу

    Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия взят под стражу. Продолжаются необходимые следственные действия.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

    "Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия", - рассказал Зеленский.

    Он также поручил представить обществу имеющуюся информацию. Ведь все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены.

    Ukraynada sabiq spikerin qətlində şübhəli bilinən şəxs həbs edilib

