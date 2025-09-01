Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия взят под стражу. Продолжаются необходимые следственные действия.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия", - рассказал Зеленский.

Он также поручил представить обществу имеющуюся информацию. Ведь все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены.