İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ukrayna Ordusunun Baş komandanı: Hərbi təlim mərkəzləri ölkənin dərinliklərinə köçürülür

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 17:52
    Ukrayna Ordusunun Baş komandanı: Hərbi təlim mərkəzləri ölkənin dərinliklərinə köçürülür

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin təlim mərkəzləri PUA və raket təhdidinin artması səbəbindən ölkənin dərinliklərinə köçürülür.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Aleksandr Sırski sosial şəbəkələrdə yazıb.

    O, ukraynalı hərbçilərin hazırlığı və təlim mərkəzlərinin fəaliyyəti məsələlərinə həsr olunmuş ənənəvi aylıq müşavirənin keçirildiyini bildirib.

    Sırskinin sözlərinə görə, son bir ildə yeni əsgərlərin zəruri bacarıqlara yiyələnməsi üçün kifayət qədər vaxtın verilməsi istiqamətində əhəmiyyətli təşkilati işlər görülüb.

    İndi əsas ümumi hərbi hazırlıq 51 gün davam edir, PUA-lara qarşı mübarizə kursu və müasir texnoloji müharibənin tələblərinə cavab verən digər elementləri əhatə edir.

    "Eyni zamanda, PUA və raket təhdidini nəzərə alaraq, təlim mərkəzlərinin təhlükəsizliyi gücləndirilir. Onlar getdikcə ölkənin dərinliklərinə, cəbhə xəttindən mümkün qədər uzağa köçürülür", - o qeyd edib.

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı problemli məsələlərə baxıldığını, onların təxirəsalınmaz həlli yollarının müəyyən edildiyini vurğulayıb: "Təlim mərkəzlərinin potensialını tam reallaşdırmaq vacibdir".

    Ukrayna Dron Təlim Mərkəzi Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Сырский: Украина усиливает безопасность учебных центров ВСУ на фоне дроновой и ракетной угрозы
    Ukraine relocates training centers deeper inland over drone, missile threats

    Son xəbərlər

    19:07

    Azərbaycanın qızlardan ibarət 3x3 basketbol milisi III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Komanda
    19:01

    Misirdə HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar başlayıb

    Digər ölkələr
    18:59

    Binəli Yıldırım: Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi Zirvə toplantısı Türk dünyasının gələcəyini gücləndirən görüşdür

    Xarici siyasət
    18:49

    KİV: HƏMAS altı fələstinli xadimin həbsdən azad olunmasında israr edir

    Digər ölkələr
    18:43
    Foto
    Video

    III MDB oyunlarının Mingəçevirdə keçirilən yarışları təhlükəsizlik şəraitində yekunlaşıb

    Daxili siyasət
    18:40
    Foto

    Qanunsuz sərnişin daşımalarına qarşı reyd keçirilib, 18 nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb

    İnfrastruktur
    18:38

    Azərbaycanın oğlanlardan ibarət 3x3 basketbol millisi üçüncü yer uğrunda oyunda uduzub - YENİLƏNİB

    Komanda
    18:28
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Digər
    18:26

    Türkiyədə son iki gündə 119 nəfər qidadan zəhərlənib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti