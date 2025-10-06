Сырский: Украина усиливает безопасность учебных центров ВСУ на фоне дроновой и ракетной угрозы

Учебные центры ВСУ переносятся вглубь страны из-за растущей дроновой и ракетной угрозы.

Как сообщает Report, об этом главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский написал в соцсетях.

Он сообщил о проведении традиционного ежемесячного совещания, посвященного вопросам подготовки украинских военных и функционирования учебных центров. По словам Сырского, за последний год проведена значительная организационная работа, чтобы новобранцы получали достаточно времени для освоения необходимых навыков.

В частности, теперь базовая общая военная подготовка длится 51 день, включает курс антидроновой борьбы и другие элементы, которые отвечают требованиям современной технологической войны.

"В то же время, учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В связи с этим возникает задача - обеспечить высокие стандарты подготовки также и на отдаленных локациях", - отметил он.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что проблемные вопросы рассмотрены, определены пути их безотлагательного решения: "Важно полностью реализовать потенциал учебных центров".