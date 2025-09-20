İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    • 20 sentyabr, 2025
    • 02:14
    Ukrayna Ordusu Donetskdə 7 yaşayış məntəqəsini azad edib

    Ukrayna Silahlı Qüvvələri ölkənin Donetsk vilayətində 7 yaşayış məntəqəsinə nəzarəti bərpa edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Aleksandr Sırski özünün teleqram kanalında bildirib.

    "Ukraynanın müdafiə qüvvələrinin Donetsk vilayətində, Dobropolsk istiqamətində əməliyyatı davam edir. Qoşunlarımız düşmənin müdafiə xəttinə doğru 3-7 kilometr irəliləyib.

    Yeddi yaşayış məntəqəsində nəzarət bərpa edilib, düşmənin 9-cu diversiya və kəşfiyyat qruplarından təmizlənib.

    Əməliyyat zamanı ümumilikdə 160 kvadrat kilometr ərazi azad edilib, daha 171 kvadrat kilometr ərazi təxribat və kəşfiyyat qruplarından təmizlənib", - Sırski bildirib.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, bu müddət ərzində Rusiya ordusunun şəxsi heyətinin itkiləri 2 456 nəfərdir.

    Bundan əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Silahlı Qüvvələrin Donetsk vilayətində uğurlu əks-hücum əməliyyatı keçirdiyini açıqlayıb.

    "Son bir neçə həftə ərzində əks-hücum əməliyyatlarımızdan birini keçiririk. Əla uşaqlar! Donetsk istiqamətində, Pokrovsk və Dobropol yaxınlığında. Gərgin döyüşlər gedirdi, lakin biz rusiyalılara əhəmiyyətli itkilər verə bildik", - Ukrayna lideri videomüraciətində bildirib.

