Сырский: ВСУ восстановили контроль над семью населенными пунктами в Донецкой области

ВСУ восстановили контроль над семью населенными пунктами в Донецкой области Украины.

Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Продолжается операция Сил обороны Украины в Донецкой области, на Добропольском направлении. Продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет от 3 до 7 километров.

Восстановлен контроль в семи населенных пунктах, зачищено от ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ред.) противника – девять.

Всего за время операции освобождено 160 км² и еще 171 км² – зачищено от ДРГ", - указал Сырский.

Он также подчеркнул, что потери РФ в личном составе за это время составили 2 456 человек, из них безвозвратные – 1 322.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ проводят успешную контрнаступательную операцию в Донецкой области.

"В эти недели мы проводим одну из наших контрнаступательных операций. Ребята молодцы. На Донецком направлении, в районе Покровска, Доброполья. Жесткие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери", - сказал украинский лидер в видеообращении.