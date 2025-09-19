Сырский: ВСУ восстановили контроль над семью населенными пунктами в Донецкой области

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 23:47
    ВСУ восстановили контроль над семью населенными пунктами в Донецкой области Украины.

    Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    "Продолжается операция Сил обороны Украины в Донецкой области, на Добропольском направлении. Продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет от 3 до 7 километров.

    Восстановлен контроль в семи населенных пунктах, зачищено от ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ред.) противника – девять.

    Всего за время операции освобождено 160 км² и еще 171 км² – зачищено от ДРГ", - указал Сырский.

    Он также подчеркнул, что потери РФ в личном составе за это время составили 2 456 человек, из них безвозвратные – 1 322.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ проводят успешную контрнаступательную операцию в Донецкой области.

    "В эти недели мы проводим одну из наших контрнаступательных операций. Ребята молодцы. На Донецком направлении, в районе Покровска, Доброполья. Жесткие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери", - сказал украинский лидер в видеообращении.

