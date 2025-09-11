İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Trampın nümayəndəsi Lukaşenko ilə danışıqlar aparmaq üçün Minskə gedib

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın nümayəndəsi Con Koul Minskdə səfərdədir.

    "Report" Belarus mediasına istinadən xəbər verir ki, C.Koul ölkə Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşüb.

    Prezident bir sıra vacib məsələləri müzakirə etməyi təklif edib.

    "Birincisi, bu, Belarus-ABŞ münasibətləridir. Mən həmçinin ABŞ və Belarusun maraqları kontekstində dünyadakı vəziyyətlə bağlı məsələlərə toxunmağı təklif edirəm. Müharibə və sülh məsələlərindən qaça bilməyəcəyik", - A.Lukaşenko bildirib.

    O, iqtisadi sahəni də ən vacib məsələ adlandırıb: "Düşünürəm ki, iqtisadiyyat sahəsində Belarusa və Belarus vasitəsilə Rusiyaya marağınız var. Təbii ki, bizim də iqtisadi baxımından sizin qlobal ölkənizə marağımız böyükdür".

    Представитель Трампа прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко

