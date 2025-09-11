Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Представитель Трампа прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 14:54
    Представитель Трампа прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко

    Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул находится с визитом в Минске.

    Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, Коул провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

    Президент предложил обсудить ряд вопросов, к которым стороны подступались неоднократно.  

    "Во-первых, это весь комплекс белорусско-американских отношений. Я предлагаю также искренне коснуться вопросов ситуации в мире в контексте интересов США и Беларуси. Никуда не уйдем от вопросов войны и мира", - заявил Александр Лукашенко.

    Важнейшим вопросом он также назвал сферу экономики: "Думаю, есть интересы у вас к Беларуси и через Беларусь к России в области экономики. Естественно, у нас большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики".      

    Trampın nümayəndəsi Lukaşenko ilə danışıqlar aparmaq üçün Minskə gedib

