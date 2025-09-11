Представитель Трампа прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко
- 11 сентября, 2025
- 14:54
Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул находится с визитом в Минске.
Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, Коул провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Президент предложил обсудить ряд вопросов, к которым стороны подступались неоднократно.
"Во-первых, это весь комплекс белорусско-американских отношений. Я предлагаю также искренне коснуться вопросов ситуации в мире в контексте интересов США и Беларуси. Никуда не уйдем от вопросов войны и мира", - заявил Александр Лукашенко.
Важнейшим вопросом он также назвал сферу экономики: "Думаю, есть интересы у вас к Беларуси и через Беларусь к России в области экономики. Естественно, у нас большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики".