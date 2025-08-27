Tramp START-ı əvəz etmək üçün yeni saziş bağlamaq istəyir
- 27 avqust, 2025
- 22:15
ABŞ Prezidenti Donald Tramp strateji hücum silahlarının azaldılması və məhdudlaşdırılması üzrə tədbirlər haqqında Rusiya və ABŞ arasında bağlanmış müqaviləni (START) əvəz edəcək saziş bağlamaq istərdi.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin strateji çəkindirmə və nüvə inteqrasiyası üzrə müavini general-leytenant Endryu Cebara Mitçell adına Amerika Aerokosmik Tədqiqatlar İnstitutunun videoseminarında deyib.
O, Trampın dünyanı daha təhlükəsiz edəcək bir razılaşmada maraqlı olduğunu, lakin bunun müəyyən meyarlara cavab verməli olduğunu vurğulayıb.
Cebara qeyd edib ki, START-ın kəmiyyət məhdudiyyətləri başa çatdıqdan sonra Trampın əmri ilə Pentaqon yerləşdirilən nüvə başlıqlarının sayını artırmağa hazır olacaq.
"Prezident sayların indiki səviyyədə qalmasını seçə bilər. Yaxud onları dəyişdirə bilər. Biz təlimlər keçiririk və belə bir sərəncam olarsa, bu sayları artırmağa hazırıq. Sərəncam olmazsa, bunu etməyəcəyik", - o bildirib.