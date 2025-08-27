    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Tramp START-ı əvəz etmək üçün yeni saziş bağlamaq istəyir

    Digər ölkələr
    • 27 avqust, 2025
    • 22:15
    Tramp START-ı əvəz etmək üçün yeni saziş bağlamaq istəyir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp strateji hücum silahlarının azaldılması və məhdudlaşdırılması üzrə tədbirlər haqqında Rusiya və ABŞ arasında bağlanmış müqaviləni (START) əvəz edəcək saziş bağlamaq istərdi.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin strateji çəkindirmə və nüvə inteqrasiyası üzrə müavini general-leytenant Endryu Cebara Mitçell adına Amerika Aerokosmik Tədqiqatlar İnstitutunun videoseminarında deyib.

    O, Trampın dünyanı daha təhlükəsiz edəcək bir razılaşmada maraqlı olduğunu, lakin bunun müəyyən meyarlara cavab verməli olduğunu vurğulayıb.

    Cebara qeyd edib ki, START-ın kəmiyyət məhdudiyyətləri başa çatdıqdan sonra Trampın əmri ilə Pentaqon yerləşdirilən nüvə başlıqlarının sayını artırmağa hazır olacaq.

    "Prezident sayların indiki səviyyədə qalmasını seçə bilər. Yaxud onları dəyişdirə bilər. Biz təlimlər keçiririk və belə bir sərəncam olarsa, bu sayları artırmağa hazırıq. Sərəncam olmazsa, bunu etməyəcəyik", - o bildirib.

    #Donald Tramp  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Трамп хочет заключить новое соглашение вместо ДСНВ

    Son xəbərlər

    03:19

    Bloomberg: Meksika ABŞ-nin təzyiqi altında Çin mallarına rüsumları artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    02:46

    Rubio İsrailin XİN başçısı ilə Qəzza, Suriya və İranı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    02:40

    FTB Minneapolisdəki atışmanı daxili terror kimi qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    02:10

    İran AEBA ilə əməkdaşlıqdan imtina edə bilər

    Region
    01:17

    Türkiyənin vitse-prezidenti Putin və Zelenskinin İstanbulda görüşə biləcəyinə inanır

    Region
    01:11

    UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol
    01:05

    ABŞ-də xarici jurnalistlər və tələbələr üçün viza qaydaları sərtləşdirilə bilər

    Digər ölkələr
    00:40

    Argentinada sakinlər prezidentin olduğu avtomobilə daş və butulka atıblar

    Digər ölkələr
    00:31

    Ermənistanın XİN rəhbəri: İrəvan və Bakı ŞƏT-in tamhüquqlu üzvü olmalıdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti