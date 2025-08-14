Haqqımızda

Tramp sentyabrda İsrailə səfər edə bilər

Tramp sentyabrda İsrailə səfər edə bilər ABŞ Prezidenti Donald Tramp Böyük Britaniyaya planlaşdırılmış səfərdən əvvəl gələn ay İsrailə gedə bilər.
Digər ölkələr
14 avqust 2025 17:50
Tramp sentyabrda İsrailə səfər edə bilər

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Böyük Britaniyaya planlaşdırılmış səfərdən əvvəl gələn ay İsrailə gedə bilər.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Ynet” portalı Ağ Evdəki mənbələrə istinadən yazır.

"Əgər vəziyyət imkan verərsə, səfər Trampın Kral Karlın dəvəti ilə 17-19 sentyabrda Böyük Britaniyaya baş tutacaq dövlət səfərindən əvvəl həyata keçiriləcək", - o qeyd edib.

Mənbənin sözlərinə görə, ABŞ hərtərəfli sazişin bağlanmasına can atır və İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahunun da bu istiqamətdə addımlar atacağını gözləyir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Трамп в сентябре может совершить визит в Израиль

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
8 avqust 2025 15:56
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
11 avqust 2025 14:05
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
8 avqust 2025 17:03

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi