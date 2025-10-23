İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etmək üçün uzun müddət gözlədiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 05:38
    Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etmək üçün uzun müddət gözlədiyini bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp iddia edib ki, o, "Lukoyl" və "Rosneft"ə qarşı sanksiyaların tətbiqi barədə qərar verməzdən əvvəl uzun müddət gözləyib.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bu barədə NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə görüşün yekunlaşmasından sonra Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında danışıb.

    "Sadəcə vaxtın gəldiyini düşündüm. Uzun müddət gözlədim", - deyə o qeyd edib.

    Amerika lideri Qəzza sektorunda münaqişənin dayandırılması barədə razılaşmalar əldə edilənə qədər Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanmasını gözlədiyini vurğulayıb.

    Tramp həmçinin bir daha səkkiz münaqişəni dayandıra bildiyini iddia edib. "Bütün bu müharibələr ki, mən onlarla bacardım. Bir dənə qalıb. Bizə bir dənə qalıb və doqquz olacaq. Mən düşünürəm ki, biz bunu da bacaracağıq", - deyə Amerika lideri vurğulayıb.

    Donald Tramp sanksiya Rusiya
    Трамп заявил, что долго ждал перед введением новых антироссийских санкций

    Son xəbərlər

    05:38

    Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etmək üçün uzun müddət gözlədiyini bildirib

    Digər ölkələr
    05:09

    Tramp Kolumbiya Prezidentini daha diqqətli olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    04:46

    Şimali Koreya iki yeni hipersəs raketini sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    04:06

    Rütte: NATO Rusiya təyyarələrini yalnız təhlükə yaratdıqları halda vurmağa hazır olacaq

    Digər ölkələr
    03:40

    Çelyabinskdə zavodda baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı doqquza çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    03:04

    ABŞ Senatı hökumətin maliyyələşməsi haqqında qanun layihəsini yenə qəbul etməyib

    Digər ölkələr
    02:46

    Tramp: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı razılığa gəlməyin vaxtı çatıb

    Digər ölkələr
    02:27

    Tramp Si Cinpinlə nüvə silahı barədə sazişə nail olmaq niyyətini bəyan edib

    Digər ölkələr
    02:05

    Bessent ABŞ və Çin liderləri arasındakı görüşün müsbət keçəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti