    Трамп заявил, что долго ждал перед введением новых антироссийских санкций

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 05:19
    Президент США Дональд Трамп утверждает, что он долго ждал перед тем, как принял решение о введении санкций против "Лукойла" и "Роснефти".

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    "Я просто посчитал, что пришло время. Долго ждал", - отметил он.

    Американский лидер подчеркнул, что ожидал урегулирования российско-украинского до достижения договоренностей о прекращении конфликта в секторе Газа.

    Трамп также в очередной раз выступил с утверждением, что ему удалось прекратить восемь конфликтов. "Все эти войны, с которыми я справился. И осталась одна. Нам осталась одна, и будет девять. И я думаю, что нам это тоже удастся", - подчеркнул американский лидер.

