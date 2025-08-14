Haqqımızda

Tramp: Putinlə Alyaskada görüş Rusiya və ABŞ üçün əhəmiyyətli olacaq

Tramp: Putinlə Alyaskada görüş Rusiya və ABŞ üçün əhəmiyyətli olacaq ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiya lideri Vladimir Putinlə Alyaskada gözlənilən görüşünün həm Moskva, həm də Vaşinqton üçün əhəmiyyətli olacağını bildirib.
Digər ölkələr
14 avqust 2025 22:29
Tramp: Putinlə Alyaskada görüş Rusiya və ABŞ üçün əhəmiyyətli olacaq

ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiya lideri Vladimir Putinlə Alyaskada gözlənilən görüşünün həm Moskva, həm də Vaşinqton üçün əhəmiyyətli olacağını bildirib.

“Report”un xəbərinə görə, bunu o, Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

“Görüşümüzdə nə baş verəcəyini görəcəyik. Bu, böyük bir görüş olacaq, düşünürəm ki, Rusiya və bizim üçün çox əhəmiyyətli olacaq. Bu, bizim üçün yalnız o mənada vacibdir ki, biz çoxlu insan həyatını xilas edəcəyik”, - Tramp bildirib.

Eyni zamanda, Amerika lideri ilkin olaraq Rusiyanın Alyaskada nadir torpaq minerallarının çıxarılması təklifinin mümkünlüyü ilə bağlı suala cavab verməyib.

Bir daha soruşduqda, “Bu, qətiyyən əhəmiyyətsizdir. Mən insanların həyatını xilas etməyə çalışıram”, - Amerika lideri bildirib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi