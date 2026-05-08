İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ADA Universitetində "MyLibAI" platformasının təqdimatı keçirilib

    Elm və təhsil
    • 08 may, 2026
    • 15:26
    ADA Universitetində MyLibAI platformasının təqdimatı keçirilib

    ADA Universitetində tələbələr tərəfindən hazırlanmış süni intellekt əsaslı "MyLibAI" kitabxana informasiya axtarış platformasının təqdimatı keçirilib.

    Bu barədə "Report"a ADA Universitetindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, informasiya texnologiyaları və mühəndislik fakültəsi tələbələrinin ərsəyə gətirdikləri bu innovativ layihə ilə akademik resurslara çıxışın müasir standartlara uyğunlaşdırılmasına nail olublar.

    "MyLibAI" platforması ADA Universitetinin kitabxana fondunda yer alan 46 mindən çox resursu, o cümlədən kitablar, dissertasiyalar və elmi məqalələri əhatə edən hibrid axtarış sistemidir. Bu platformanı ənənəvi açar söz əsaslı sistemlərdən fərqləndirən əsas cəhət istifadəçi sorğularını semantik səviyyədə təhlil etmək bacarığıdır. Belə ki, istifadəçilər konkret başlıq və ya müəllif adını dəqiq bilmədən, öz ehtiyaclarını təbii dildə ifadə etməklə effektiv axtarış apara bilərlər. Azərbaycan, rus və ingilis dillərini dəstəkləyən platforma geniş istifadəçi auditoriyası üçün əlçatanlıq təmin edərək elmi araşdırmaların sürətlənməsinə xidmət edir.

    ADA Universitetinin akademik məsələlər üzrə prorektoru Elkin Nurməmmədov layihənin akademik kitabxana xidmətlərinin rəqəmsal transformasiyası istiqamətində mühüm nailiyyət olduğunu vurğulayıb. O, tələbələrin hazırladığı bu sistemin informasiya resurslarına çıxışı daha çevik və səmərəli etdiyini diqqətə çatdırıb.

    Kembric Universitetinin professoru Qərib Mürşüdov süni intellekt həllərinin elmi fəaliyyətdəki əhəmiyyətindən bəhs edərək bu platformanın həm akademik heyət, həm də tələbələr üçün fundamental bir alətə çevriləcəyini qeyd edib.

    İnformasiya texnologiyaları və mühəndislik fakültəsinin dekanı Abzətdin Adamov çıxışında informasiyanın sürətli artımı dövründə süni intellektin kitabxanalarda strateji tətbiqi və rəqəmsal mədəniyyətin vacibliyi kimi mövzulara toxunub.

    Ölkənin aparıcı kitabxanalarının rəhbərlərinin və informasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin iştirak etdiyi tədbirdə süni intellektin kitabxana xidmətlərinin gələcək simasını formalaşdırmaqdakı rolu geniş müzakirə olunub. Bildirilib ki, tələbələrin bu təşəbbüsü gələcəkdə milli səviyyədə tətbiq oluna biləcək potensiala malikdir.

    "Senior Design Project" çərçivəsində ərsəyə gələn bu layihə "MegaSec" MMC-nin texniki və informasiya dəstəyi ilə həyata keçirilib. Bu təşəbbüs müasir texnologiyaların təhsil və elm sahəsinə inteqrasiyasının, eləcə də universitet-sənaye işbirliyinin uğurlu nümunəsidir.

    ADA Universitetində MyLibAI platformasının təqdimatı keçirilib
    ADA Universitetində MyLibAI platformasının təqdimatı keçirilib
    ADA Universitetində MyLibAI platformasının təqdimatı keçirilib
    ADA Universitetində MyLibAI platformasının təqdimatı keçirilib
    ADA Universitetində MyLibAI platformasının təqdimatı keçirilib
    ADA Universitetində MyLibAI platformasının təqdimatı keçirilib
    ADA Universitetində MyLibAI platformasının təqdimatı keçirilib

    ADA Universiteti Süni intellekt

    Son xəbərlər

    15:38

    Gürcüstanın strateji valyuta ehtiyatları rekord həddə çatıb

    Maliyyə
    15:32
    Foto

    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Ələt Azad İqtisadi Zonasına səfər edib

    Biznes
    15:26
    Foto

    ADA Universitetində "MyLibAI" platformasının təqdimatı keçirilib

    Elm və təhsil
    15:23
    Foto

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatının qaliblərinin adına aydınlıq gəlib

    Fərdi
    15:19

    FIFA Hakimlər Komitəsi DÇ-2026 öncəsi hakim siyahısında dəyişiklik edib

    Futbol
    15:15
    Foto

    Aqil Qurbanov "SAHA 2026"da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib

    Hərbi
    15:14

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Şəfəq-Asiman" blokunda qazma işlərinə hazırlıqlar aparılır"

    Energetika
    15:12
    Foto

    "Vistar" Mükəmməllik Mərkəzində ikinci dalğanın "Məzun günü" keçirilib

    Biznes
    15:09

    Zelenski Trampın xüsusi elçilərinin Kiyevə səfərinin vaxtını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti